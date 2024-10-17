إخلاء سفارة النرويج في بيروت



أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، مساء اليوم الخميس، إخلاء السفارة النرويجية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت السفارة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن «الوضع الأمني في لبنان خطير، وقد يتدهور بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة».

ودعت رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد على الفور، في ظل التصعيد الراهن وإمكانية تقليل خيارات المغادرة أو انتهائها خلال وقت قصير.

ونوهت أن «العديد من شركات الطيران ألغت رحلاتها من وإلى لبنان في الأيام الأخيرة»، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن «بعض الرحلات التجارية لاتزال تنطلق من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت».

وشددت على أن «السلطات النرويجية ستكون أمامها فرص قليلة جدًا لمساعدة رعاياها داخل لبنان، إذا تفاقم الوضع بصورة أكبر»