صرف الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لأول نوة

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد بالشركة تحسبًا لهطول الأمطار بكثافات متفاوتة على مناطق متفرقة من المحافظة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت توقعات الأرصاد الجوية أن الإسكندرية قد تشهد، اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، مع نشاط للرياح على البحر المتوسط تصل سرعتها إلى 40-60 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

اتخذت الشركة جميع الإجراءات اللازمة، وشملت رفع درجة الاستعداد، نشر سيارات رفع المياه والبدالات، واستمرار تطهير الشنايش والمطابق والبيارات. كما تم تكثيف أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع ومراقبة مناسيب المصارف على مدار الساعة. وأوقفت الشركة إجازات العاملين وبدل الراحات في قطاعات التشغيل والصيانة والمعالجة والتأمين الفني.

وأكد نافع على التنسيق بين قطاع المشروعات ومناطق التشغيل والصيانة لضمان التخلص من أي مخلفات أو نواتج حفر فورًا لمنع انسداد الشنايش.

كما شدد على استمرار تشغيل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فورًا.

وأوضح رئيس الشركة أهمية وجود رؤساء القطاعات ومديري العموم ميدانيًا لمتابعة سير العمل وحل أي مشكلة في الشبكات بشكل فوري.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة والأحياء والأجهزة التنفيذية، إلى جانب غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان عدم تضرر أي مواطن من تداعيات النوة.