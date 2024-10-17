أزمة تضرب حكام السوبر المصري قبل السفر للإمارات

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مواجهة حكام السوبر المصري أزمة كبيرة بسبب عدم وجود ملابس خاصة بهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر.

أضاف الغندور في برنامجه «استاد المحور» على قناة «المحور»:" طلب محمد فاروق رئيس لجنة الحكام من اتحاد الكرة توفير ملابس موحدة للحكام حتى يخوضوا تدريباتهم بها في الإمارات قبل مباريات السوبر المصري، واتحاد الكرة لم يرد عليه ولم يوفر الملابس حتى الآن".

أتم:" هناك حالة من الغضب الشديد لدى حكام السوبر المصري بسبب عدم توفير الملابس لهم حتى الآن، رغم سفرهم يوم الجمعة المقبل، ونقلوا غضبهم إلى محمد فاروق وهو عاجز عن التصرف حتى الآن".

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات بمشاركة أندية الأهلي، بطل الدوري، بيراميدز، بطل الكاس، سيراميكا كليوباترا، بطل كأس الرابطة، والزمالك بالكارت الذهبي.