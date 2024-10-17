البحرية الأمريكية تعثر على حطام طائرة مقاتلة تحطمت أثناء التدريب في واشنطن

عثرت البحرية الأمريكية على حطام طائرة مقاتلة تحطمت أثناء التدريب في ولاية واشنطن. ولا يزال الطاقم مفقودا.

وتحطمت طائرة "إي إيه-18 جي جراولر" التابعة لوحدة الهجوم الإلكتروني شرق جبل رينيير حوالي الساعة 0323 بعد الظهر يوم الثلاثاء، وفقا لمحطة البحرية الجوية في جزيرة ويدبي.

وقال مسؤولون في البحرية إنهم لا يعرفون ما إذا كان اثنان من أفراد الطاقم قد تمكنا من القفز بالمظلات قبل الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق.

وكانت عمليات البحث يوم الأربعاء تجري في طقس ممطر وغائم بالقرب من جبل رينيير، وهو بركان نشط شاهق يغطيه حقول الثلوج والأنهار الجليدية على مدار السنة.