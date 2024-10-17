بايدن ونتنياهو اتفقا على وجود فرصة لاستئناف مفاوضات إطلاق المحتجزين

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو اتفقا خلال اتصال على وجود فرصة لاستئناف مفاوضات إطلاق المحتجزين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن اغتيال قائد الجناح العسكري والسياسي لحركة حماس يحيى السنوار، في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.

وكانت قالت قناة "أي 24" الإسرائيلية، قد أفادت بالتأكد من مقتل قائد حماس يحيى السنوار في مواجهة عسكرية مع جنود الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أنه خلال نشاط للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، اغتيل ثلاثة من المسلحين، يشتبه أن واحد منهم هو يحيى السنوار، وأنه تم إجراء الفحوصات الطبية وتأكد مقتل السنوار.

وأضافت القناة أنه في المبنى الذي قتل فيه المسلحين لم يتم العثور على علامات لوجود مختطفين.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد نقلت عن مسئولين إسرائيليين تأكيدهم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أن "جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) يحيى السنوار قد تم القضاء عليه".

وأشارت القناة إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي عقد اجتماعا عاجلا بشأن الرهائن.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الخميس، إنه يجب اغتنام الفرصة للتحرك بشكل حاسم فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين في غزة.

وأضاف: "علينا السعي للتوصل إلى اتفاق شامل وأن نقدم مكافآت وممرا آمنا لمن يجلب لنا الرهائن"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.