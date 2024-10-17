السوداني: ماضون بإعادة هيكلة مصرف الرافدين الحكومي في العراق

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بأن الحكومة العراقيَّة ماضية باعادة هيكلة مصرف الرافدين الحكومي في العراق.

وقال السوداني، خلال اجتماع خاص بالجهود المتعلقة بتطوير قطاع المصارف الحكومية، إن موضوع هيكلة مصرف الرافدين هو باكورة أعمال الإصلاحات المصرفية للحكومة، التي مُنحت اهتماماً خاصاً لمتابعة كل التقارير الخاصة بها والمقدمة من الجهات المعنية ولاسيما من اللجنة المعنية بعملية الهيكلة.

وشدد على أهمية مشروع إصلاح القطاع المصرفي الذي بدأ من مصرف الرافدين والعمل على تقديم مصرف بمواصفات ومعايير يمكن من خلالها تجاوز المشاكل وإعطاء الثقة للمواطنين، بجانب تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن شركة آرنست ويونج للتدقيق والاستشارات المالية ، تقديم حزمة توصيات من الشركة للمضي بإصلاح مصرف الرافدين تضمنت الوضع القانوني الجديد لمصرف الرافدين ورأس ماله واستراتيجية عمله والاستشاري الجديد الذي سيعمل مع المصرف للإيفاء بالمتطلبات العالمية الخاصة بالعمل المصرفي الحديث، وستقدم هذه التوصيات إلى المجلس الوزاري للاقتصاد ليرفعها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها.

ويعد مصرف الرافدين من أقدم وأكبر مصارف العراق الذي تأسس عام 1941 ولدية 146 فرعا داخل وخارج العراق.