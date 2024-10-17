السعودية تستعد لانطلاق أكبر حدث زراعي بمشاركة أكثر من 20 دولة و300 شركة زراعية

تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة "المعرض الزراعي السعودي 2024" في نسخته الـ (41)، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن " المعرض يُعد الحدث الزراعي الأبرز في المنطقة، حيث يحظى بمشاركة دولية واسعة لممثلي (28) دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى (370) شركة زراعية، من داخل المملكة وخارجها، كما يتوقع أن يستقطب ما يقارب (20) ألف من المختصين،

وأوضحت الوزارة أن المعرض يهدف إلى تعزيز الأولويات الاقتصادية الوطنية للمملكة، مع التركيز على الأمن الغذائي والاستدامة، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والابتكارات المستقبلية في المجالات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية، حيثُ يَتوقع أن تصل حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2030م.