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حملة لرفع الإشغالات من الطريق العام بالإسماعيلية

أميرة محمدين
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 1:46 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 1:46 م


نفذ حي ثان بمدينة الإسماعيلية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشارعي سوق الجمعة وعبد الحكيم عامر في منطقة الشهداء.

أسفرت الحملة عن تحرير 60 محضر إشغال طريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، على أهمية استمرار المتابعة المستمرة لحالة الشوارع، مع إزالة كافة الإشغالات والتعديات ومنع تكرارها.

وشدد على ضرورة الحفاظ على حق المواطنين في شارع آمن ونظيف، مع صيانة الأرصفة المخصصة للمارة، خصوصًا الأطفال وكبار السن وذوي الهمم، حفاظًا على الوجه الحضاري للمحافظة.

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