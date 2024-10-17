جامعة الملك سلمان الدولية تكرم الفائزين بجوائز النشر الدولي من أعضاء هيئة التدريس

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية احتفالية لتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال النشر العلمي الدولي، وذلك بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس.

أعرب الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس الجامعة، عن فخره بالجهود المبذولة من قبل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق هذه النجاحات، مؤكدًا أن النشر العلمي الدولي يعد من الركائز الأساسية لرفع مستوى الجامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى دائمًا لتوفير البيئة البحثية المثلى للباحثين ودعمهم في كافة المراحل العلمية، بهدف تعزيز الابتكار والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد رئيس الجامعة على أهمية النشر العلمي كوسيلة لرفع التصنيف الأكاديمي للجامعة، مشيرًا إلى الخطط المستقبلية التي تتبناها الجامعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية.

خلال الاحتفالية، تم تكريم الفائزين بجوائز النشر الدولي من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تكريم الذين تم اختيارهم كأفضل 2% من العلماء الأعلى استشهادًا في تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية للعام 2024، والذين حققوا نسب استشهاد عالية لأبحاثهم المنشورة في مجلات علمية مرموقة.

وأكد أعضاء هيئة التدريس على أهمية الدعم الذي تقدمه الجامعة، وما توفره من فرص للتعاون الدولي وتمويل المشاريع البحثية.