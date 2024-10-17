أوكرانيا تدعو إلى دعم دولي في جهود إزالة الألغام

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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لتطهير أراضيها من الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب ولكن تحتاج لدعم من من شركائها.

وأدلت سفيريدينكو، بتلك التصريحات في مؤتمر دولي بشأن إزالة الألغام في لوزان بسويسرا، وحضره أيضا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

وهناك أجزاء كبيرة من أوكرانيا ملوثة بمئات الآلاف من الألغام والذخيرة العنقودية والذخيرة غير المنفجرة تركتها القوات الروسية والأوكرانية في مناطق القتال.

ويشارك في المؤتمر ممثلون من نحو 50 دولة ومنظمات إزالة الألغام وعلماء وشركات تصيع معدات إزالة الألغام.

وقال بيتر رويس من مكتب الخارجية الألمانية، إن برلين تساهم بنحو 20 مليون يورو (7. 21 مليون دولار) سنويا لجهود إزالة الألغام.

وصرح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن الذكاء الاصطناعي كان "موضوعا مهما" بالمؤتمر.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم؛ لرصد الأماكن التي توجد فيها الألغام.