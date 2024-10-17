مديرية تعليم بورسعيد تبحث إطلاق مبادرة شطرنجي في مدرستي لطلاب المحافظة

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استقبل طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، مصطفى عكاشة رئيس منطقة القناة للشطرنج والوفد المرافق له، وذلك لبحث مقترح لعمل مذكرة تعاون مشتركة بين الجهتين.

وأكد الغرباوي أن اللقاء استعرض العديد من الفعاليات الوارد تنفيذها بمدارس محافظة بورسعيد، لتحقيق الريادة في تطوير مهارات الطلاب العقلية والنفسية على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه أوضح مصطفى عكاشة أن الاتحاد المصري للشطرنج بمنطقة القناة، بصدد تدشين مبادرة تحت عنوان "شطرنجي في مدرستي" لتوزيع 50 شطرنج على المدارس كدفعة أولى وصولا للتوزيع على جميع مدارس المحافظة.