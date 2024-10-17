وفاة أكثر من 3600 شخص بمفردهم في منازلهم بكوريا الجنوبية العام الماضي

توفي أكثر من 3600 شخص بمفردهم في منازلهم في كوريا الجنوبية العام الماضي، بحسب بيانات أظهرت ذلك يوم الخميس، حيث شكل الرجال في منتصف العمر والمسنون أكثر من نصف هذه الوفيات.

وبلغ عدد "الوفيات المنفردة" 3661 في عام 2023، ارتفاعا من 3559 في العام السابق، وفقا لبيانات جمعتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وتشير هذه الأرقام إلى أن 04ر1 من كل 100 وفاة في كوريا الجنوبية كانت ناتجة عن وفاة لأشخاص بمفردهم العام الماضي.

ويعود ذلك إلى حالات وفاة لأفراد يعيشون في عزلة اجتماعية دون أي اتصال مع الآخرين، والذين يتوفون نتيجة للانتحار أو المرض أو لأسباب أخرى.

وقال نوه جونج-هون، مسؤول الرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة: "يبدو أن الوفيات الوحيدة بين الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر تعزى إلى الفشل في العثور على وظائف أو التعرض للفصل من العمل".

وأضاف: "نخطط لمساعدتهم في الوصول إلى منظمات يمكنها تقديم وظائف، إلى جانب اتخاذ تدابير لمساعدتهم على تحسين حالتهم الصحية التي تدهورت خلال فترة العزلة".