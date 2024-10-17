حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه ثكنة وسط إسرائيل بصواريخ نصر 1

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من هملية نفذها في وقت سابق، استهدف فيها ثكنة بيت ليد شرق نتانيا بوسط إسرائيل، بصواريخ "نصر 1".



ونشر الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة بيت ليد شرق نتانيا بصواريخ نصر 1".

وأبانت اللقطات لحظة إطلاق صاروخين نحو نتانيا، فيما أظهر الفيديو لقطات أخرى وثقها الإعلام العبري لجنود إسرائيليين يختبئون، على ما يبدو، إثر دوي صفارات الإنذار بسبب هذه الصواريخ.



وقال "حزب الله" في بيانه حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، صلية صاروخية نوعية على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو والله على كل شيء قدير".