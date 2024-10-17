 زراعة مطروح: توفير 35 طن تقاوي شعير مدعمة للمزارعين بالمحافظة - بوابة الشروق
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زراعة مطروح: توفير 35 طن تقاوي شعير مدعمة للمزارعين بالمحافظة

أحمد سباق:
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 3:22 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 3:22 م

قال المهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح، إنه تم توفير 35 طن تقاوي شعير مدعمة من وزارة الزراعة بنصف الثمن للمزارعين على مستوى المحافظة، من إجمالي 250 طن شعير مدعم تصل تباعاً، مشيرا إلى أن المستهدف زراعته هذا العام نحو 200 ألف فدان شعير.

وأوضح مدير مديرية الزراعة بمطروح، أنه من المقرر وصول دفعة من تقاوي القمح السبت المقبل، بواقع 35 طنا من المستهدف زراعته، وهو 10 آلاف فدان قمح مطري، لافتا إلى أنه سوف يتم توزيعها على جميع الجمعيات الزراعية بالمحافظة، وواحة سيوة، والريف المصرى مدعومة بنصف الثمن. موجها بضرورة تقديم طلب للجمعية الزراعية التابع لها المزارع للحصول على التقاوي المدعمة.

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