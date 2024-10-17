أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إحالة قائد قطار على خط الإسكندرية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه في واقعة سرقة، واتخاذها الإجراءات نحو فصله لثبوت تعاطيه المخدرات.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إن قطاع الموارد البشرية "الإدارة المركزية لتنمية إدارة المواهب" بالتعاون مع كل من "مصلحة الطب الشرعي" و"المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" قامت بعمل لجنة فحص مخدرات مفاجئة بمعهد تدريب وردان، وأثناء إجراء التحاليل اتضح وجود حالة إيجابية لتعاطي المخدرات (مخدر الحشيش) لقائد قطار الإسكندرية.

تم إخطار نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية، وبعد التواصل مع رئيس الهيئة والعرض على نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، تم التأكيد بالتحفظ على المذكور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه.

ونوهت بأن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير النقل في لقائه مع قيادات الهيئة ومجموعة كبيرة من قائدي القطارات يوم الإثنين الماضي، حيث أكد الوزير أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل مخطئ أو متهاون في حق المواطنين والهيئة، وأن أي موظف سيثبت تعاطيه للمواد المخدرة من تحاليل أول عينة سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامة).

وتابعت الهيئة أنه أثناء مرور أفراد الأمن بالمعهد مساء الثلاثاء الماضي شوهد قائد القطار ذاته بالمنطقة الخلفية للمعهد وبحوزته حقيبة وأثناء مطاردته قام المذكور بمحاولة الهروب والقفز من على سور المعهد، حيث تم إلقاء القبض عليه بواسطة أمن وشرطة المعهد واتضح أنه قام بسرقة أسلاك نحاسية ومواسير وأدوات صحية، وتم احتجاز المذكور بنقطة شرطة معهد وردان.

وأوضحت أنه تم عقد مؤتمر صباح أمس الأربعاء بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشريه، والعميد رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة، وحضره جميع المتدربين والطلاب والسائقين والعمال بالمعهد، وتم إحضار السائق السارق متعاطي المخدرات، وشرح نائب رئيس مجلس الإداره لقطاع الموارد البشرية ملابسات القبض على السائق المذكور، قائلا إنه لا يستحق لقب قائد قطار، حيث أساء لنفسه ولأسرته ولهيئته.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا السائق ومن على شاكلته هم من الأسباب الرئيسية للحوادث التي تشهدها الهيئة، على الرغم مما تبذله الوزارة والهيئة للتطوير، لافتة إلى أنه قد أضاف إلى جريمة تعاطيه المخدرات جريمة السرقة، وهو ما يدل على أن الجريمة بمختلف أنواعها متأصلة فيه، وسوف يتم تطبيق أقصى العقوبة عليه ردعا له حيث تم تحويله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة السرقة.

وأكدت الهيئة اتخاذها الإجراءات نحو فصله لتعاطيه المخدرات، موضحة أن تلك العناصر الفاسدة يجب أن يتم استئصالها من الهيئة، وتطبيق أقصى العقوبة على كل من متعاطي للمخدرات أو سارق أو مهمل في واجبات تجاه الهيئة وتطبيق القانون (الفصل، السجن، الغرامة) وهو ما تم تطبيقه على السائق المتهم.