المرصد السوري: غارة إسرائيلية تستهدف مستودعا للسلاح في مدينة اللاذقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن إسرائيل شنت غارة جوية على مستودع للسلاح في مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا.