 المرصد السوري: غارة إسرائيلية تستهدف مستودعا للسلاح في مدينة اللاذقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: غارة إسرائيلية تستهدف مستودعا للسلاح في مدينة اللاذقية

د ب أ
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 5:21 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 5:21 ص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن إسرائيل شنت غارة جوية على مستودع للسلاح في مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا.

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