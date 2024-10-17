 وفاة رياضيين أثناء سباق الترياثلون في إسبانيا - بوابة الشروق
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وفاة رياضيين أثناء سباق الترياثلون في إسبانيا

وكالات
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 9:15 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 9:16 م

توفى رياضيان، اليوم الخميس، أثناء خوض التجارب المؤهلة لنهائيات بطولة العالم للترياثلون في مدينة مالاجا، جنوب إسبانيا، حسبما أعلن المنظمون.

ولقى الرياضيان حتفهما في حادثتين منفصلتين، أحدهما في السباق والآخر في منافسات السباحة. والرياضي الأول من المكسيك وتوفي أثناء السباحة، والآخر بريطاني مات أثناء الجري.

وفيما يتعلق بالمتسابق الإنجليزي، تلقت خدمة الطوارئ مكالمة تنبيهية بشأن شخص فقد الوعي في منطقة باسيو ماريتيمو في توريمولينوس أثناء السباق، حوالي الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي (14:15 بتوقيت جرينتش).

وتعرض الرياضي البالغ من العمر 57 عاما، لسكتة قلبية توفي على إثرها.


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