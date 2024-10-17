زيلينسكي يؤكد موقفه بشأن مسألة القنبلة النووية

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عدم وجود خطة ملموسة لدى أوكرانيا للتسلح النووي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، "لا نستخدم الأسلحة النووية".

وأشار مجددا إلى التزامات لم يتم الوفاء بها ضمن مذكرة بودابست لعام 1994، عندما سلمت أوكرانيا الأسلحة النووية السوفيتية التي كانت على أراضيها.

ولفت زيلينسكي إلى أن القوى النووية تعهدت للبلاد بالأمن في المقابل، لكن ذلك لم يحدث.

وكضمان أمني، تطالب أوكرانيا الآن بدعوة سريعة لانضمامها للناتو.

وقال زيلينسكي إن الدعوة سوف تدعم كييف دبلوماسيا، ومن ثم فهذا أمر أساسي فيما يطلق عليه "خطة النصر".

وأشار الرئيس إلى عدد أنظمة الأسلحة التي تستخدمها بلاده بالفعل، والتي حصلت عليها من دول الناتو.. ودفع بأنه سيكون من الخطأ ترك أوكرانيا خارج الحلف سياسيا في ظل كونها في تكامل إلى حد كبير بالفعل مع التحالف.