لينيكر: الاتحاد الإنجليزي فاوض أنشيلوتي وتوخيل

أكد جاري لينيكر، اللاعب الإنجليزي السابق، أن الاتحاد الإنجليزي أجرى محادثات مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قبل التعاقد مع توماس توخيل، لتولي تدريب الأسود الثلاثة.

ولم يكن الألماني، الذي سيتولى تدريب منتخب إنجلترا حتى نهاية بطولة كأس العالم 2026، الخيار الوحيد على طاولة الاتحاد الإنجليزي، الذي استطلع آراء ما يصل إلى 10 مدربين منذ رحيل جاريث ساوثجيت، ومن بينهم أنشيلوتي.

وقال لينيكر، الذي يتعاون حاليًا مع شبكة "بي بي سي" البريطانية "لقد تأكد أنهم تحدثوا في الصيف مع بيب جوارديولا، وعلى حد علمي، تحدثوا أيضًا مع أنشيلوتي".

وكمدرب، قاد أنشيلوتي تشيلسي في إنجلترا لمدة عامين، وفاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وقضى أيضا عام ونصف مع إيفرتون.

ورغم مسيرته الطويلة في كرة القدم التي امتدت لثلاثين عامًا، إلا أن أنشيلوتي لم يدرب من قبل أي منتخب وطني.