منظمات ألمانية تطالب بعدم وقف برنامج استقبال الأفغان المعرضين للخطر

عقب مرور عامين على بدء برنامج الحكومة الألمانية لاستقبال الأفغان المعرضين بشدة للخطر في موطنهم، طالبت منظمات إغاثية بعدم إنهاء هذا البرنامج، وذلك في ضوء احتمال توقف تمويله العام المقبل.

وبحسب بيان مشترك صادر عن ثماني منظمات، من بينها "جسر كابول الجوي" و"ميشن لايفلاين"و"لجنة الإنقاذ الدولية في ألمانيا"، فإن المفاوضات الجارية حول الميزانية العامة لعام 2025 هي الفرصة الأخيرة لضمان استمرار البرنامج.

ومنذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تمكن أفغان معرضون بشدة للخطر من القدوم إلى ألمانيا عبر برنامج الاستقبال. ومع ذلك، فإن مستقبل البرنامج صار غير مؤكد. ورغم أن هناك اتفاقا في الحكومة الألمانية على أنه يمكن لحوالي 3100 أفغاني - تلقوا موافقة بالفعل - القدوم إلى ألمانيا، فإن ما يمكن تنفيذه فعليا يعتمد على مسائل مالية. ذلك إلى جانب تحفظ بعض الساسة في الائتلاف الحاكم الألماني على برنامج الاستقبال، حيث تعد أفغانستان واحدة من الدول الرئيسية التي يفد منها طالبو اللجوء بشكل غير قانوني إلى ألمانيا.

وجاء في البيان أنه بدلا من استقبال العدد المخطط له في الأساس - وهو 1000 شخص شهريا - دخل إلى ألمانيا 682 شخصا فقط خلال العامين الماضيين. وأشار البيان أيضا إلى توقف المعالجة النهائية للطلبات التي تم اختيارها بالفعل من قبل السلطات المختصة منذ يوليو 2024. وحذرت المنظمات من أن "الإنهاء المبكر وغير المنظم لبرنامج الاستقبال الأولي هذا سيعني التخلي عن الأشخاص المعرضين بشدة للخطر في أفغانستان".