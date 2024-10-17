محافظ القاهرة: «روضة السيدة» حقق تطورا عمرانيا ملحوظا وأثرا إيجابيا على حياة السكان

قال إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب أعلن في دورته الـ89، عن المشروعات الفائزة بجائزة "المشروع السكني المنفذ" لعام (2024) ومنها مشروع جمهورية مصر العربية "روضة السيدة"، حيث تمت الإشادة بالتطور العمراني الملحوظ الذي حققه المشروع وأثره الإيجابي على حياة السكان.

وأوضح محافظ القاهرة أن المشروع القومي الذي استهدف تطوير المنطقة التي كان يطلق عليها سابقا منطقة "تل العقارب"، استهدف تحويل منطقة غير مخططة تعاني لعقود طويلة من سوء البنية التحتية إلى مجتمع حضري حديث يوفر سكنا لائقا، مشيرًا إلى ان المشروع تم افتتاحه رسميا في أكتوبر 2021، ويتضمن حوالي 816 وحدة سكنية و 198 محلا تجاريا.

ونوه محافظ القاهرة بأن المشروع يهدف إلى خلق بيئة معمارية وعمرانية ملائمة، مع الحفاظ على طابع معماري متميز يعكس التراث الثقافي والتاريخي الذي تتميز به منطقة السيدةزينب، كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات بجودة وكثافة مناسبة لضمان تكامل المجتمع الحضري مما يعزز من أهمية المشروع كعنصر حيوي في تحسين جودة الحياة.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواصل جهودها في تطوير العمران والمناطق غير المخططة، من خلال توفير مختلف الخدمات الأساسية، مثل المدارس والمراكز الصحية ومناطق الترفية، إضافة إلى توفير فرص عمل مما يساهم في تحسين الحالة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجائزة تأتي كإعتراف وتأكيد على الجهود المستمرة للدولة المصرية في مجال الاسكان والتنمية العمرانية المستدامة، وتمنح لأحسن مشروع إسكان متكامل الخدمات يحقق أهداف الجائزة نفذ في إحدى الدول العربية.

ونوه بأن الجائزة تهدف إلي تشجيع روح المنافسة والإبداع بين المعماريين والمهندسين والفنيين العرب في مجال استنباط الحلول العملية من تراثهم الفني المعماري والهندسي، موضحًا أن ملف تطوير المناطق غير المخططة يعد أحد أولويات العمل في أجندة الدولة المصرية لما يشكل من أبعاد اقتصادية واجتماعية وحضارية وصحية، فضلا عن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها منذ ١٠ سنوات مسئولية تغيير حياة قاطني المناطق غير المخططة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وحظيت العاصمة باهتمام كبير من القيادة السياسية نظرًا لأن ما يقرب من ثلث قاطني المناطق غير المخططة كانوا يقطنون عدة مناطق بالقاهرة ، بما لا يتماشى مع تاريخ القاهرة العريق، حيث من المقرر أن يتم تسليم الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن على هامش فعاليات الدورة ٤١ لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المقرر عقدهما بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ديسمبر المقبل.