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أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مدينة صور جنوب لبنان، وتحديدًا المتواجدين في منطقة الحوش، بإخلاء منازلهم.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، خريطة توضح موقع المبنى المطلوب إخلاءه.

وزعم أن «قاطني المنطقة متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله اللبناني، سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة صور وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة الحوش والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/psMy5gTfHv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2024

وفي وقت سابق، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان منطقة السفري في البقاع اللبناني بالإخلاء، وذلك بعد نحو ساعة من مطالبته سكان مبنى في منطقة تمنين بإخلاء منازلهم.

ونشرت صحيفة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورة تظهر أعمدة من الدخان تتصاعد في الهواء جراء الغارة على تمنين.

كما نشرت الصحيفة صورة تظهر آثار الدمار بمنطقة السفري، جراء الاستهداف الإسرائيلي.