هاريس تتحدث عن الهجرة والمواقف السياسية خلال مقابلة مع فوكس نيوز

شاركت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأربعاء، حيث تجادلت حول سياسة الهجرة وتغيير المواقف السياسية بينما أكدت أنه إذا تم انتخابها ، فلن تمثل استمرارا لرئاسة جو بايدن.

وتعد مقابلة هاريس مع بريت باير من فوكس نيوز أول ظهور لها على هذه الشبكة التي تحظى بشعبية لدى المشاهدين المحافظين، حيث تسعى لتوسيع قاعدة دعمها بين الناخبين الذين يميلون للجمهوريين قبل أقل من ثلاثة أسابيع على يوم الانتخابات.

وخلال المقابلة التي استمرت نحو 30 دقيقة، تزايدت حدة النقاش بشكل متكرر، حيث كانا يتحدثان بشكل متزامن مع بعضهما البعض، بينما ضغط باير عليها بشأن الهجرة وتغير مواقفها السياسية منذ حملتها الرئاسية الأولى في 2020.

وعندما واصل باير الحديث بينما كانت هاريس تحاول الرد على تحدياته بشأن الهجرة، قالت له: "هل يمكنني أن أنتهي من حديثي، من فضلك... يجب أن تتركني أنتهي، من فضلك".

وحاولت هاريس مرارا تحويل الحديث إلى انتقاد منافسه الجمهوري دونالد ترامب، لكنها كان لديها أيضا الكثير لتقوله عن نفسها. وبعد أسبوع من قولها إنها لا تستطيع التفكير في أي خطوة قام بها بايدن كانت ستفعلها بشكل مختلف، أكدت أن "رئاستي لن تكون استمرارا لرئاسة جو بايدن".

وفيما يتعلق بالهجرة، أعربت هاريس عن أسفها لوفاة النساء اللواتي قتلن على أيدي أشخاص اعتقلوا ثم أطلق سراحهم بعد عبورهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال إدارة بايدن، لكنها انتقدت ترامب لدوره في عرقلة مشروع قانون الهجرة من الحزبين في وقت سابق من هذا العام.

وعن ترامب، قالت: "الناس سئموا من شخص يدعي أنه قائد ويقضي وقتا كاملا في الإهانة والانخراط في المظالم الشخصية". وأضافت: "إنه غير مستقر".