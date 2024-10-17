أسامة ربيع يوجه بضرورة الالتزام بتحقيق مستهدفات تطوير ترسانة السويس البحرية

أجرى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جولة تفقدية في عدد من مواقع عمل الهيئة بالسويس، تضمنت شركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة، ومستشفى هيئة قناة السويس، لمتابعة سير العمل وجهود التطوير والاطلاع على مستجدات نشاط إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية وسير العمل بالمستشفى وكفاءة مستوى الخدمات الطبية.

واطلع ربيع، خلال جولة اليوم الخميس، على المعدات الجديدة لتدعيم الترسانة، ورفع كفاءتها التشغيلية وإنتاجيتها، ضمن أعمال التطوير الشاملة للترسانة، إذ تشمل المعدات الجديدة 4 روافع أفراد معاونة لأعمال الإصلاح على الأحواض و90 مجموعة لحام خاصة أن أعمال اللحام تمثل عصب إصلاح أبدان السفن.

وأكد المهندس أحمد شندي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس، العمل بكامل طاقة الترسانة وتتمتع الأحواض بمعدل إشغال 100% بفضل كفاءة خدماتها وتدعيمها بمعدات جديدة، وتحظى الأحواض بحجوزات لمدة 6 أشهر مقبلة، بما يعظم من إيرادات الترسانة ويحقق أقصى استفادة من قدراتها التشغيلية.

واطلع رئيس هيئة قناة السويس، على مستجدات مشروع تطوير ترسانة السويس، وخطة تحويل الترسانة إلى مركز عالمي لصيانة وإصلاح السفن استغلالاً لإمكانياتها وموقعها الفريد وتلبية احتياجات السفن العابرة في حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة.

ووجه بضرورة الالتزام بتحقيق مستهدفات تطوير الترسانة بالشراكة مع إحدى الترسانات الكورية العالمية وفق الدراسات الفنية الدقيقة، خاصة أن هذه الرؤية تتسق مع مساعي الهيئة لتعظيم قدرات وإمكانيات الشركات والترسانات التابعة لها بالتعاون مع الكيانات العالمية المرموقة، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعات البحرية ذات القيمة المضافة وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا عالمياً.

وتابع ربيع، سير العمل بمستشفى هيئة قناة السويس وتفقد العيادات الخارجية؛ للاطمئنان على كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والعاملين بالهيئة وشركاتها التابعة، واستمع لآراء عدد من المرضى والمترددين على المستشفى بشأن مستوى جودة الخدمة الطبية، والذين أكدوا تلقيهم خدمات علاجية متميزة.

وأكد حرص هيئة قناة السويس على أداء دورها المجتمعي بتقديم حزمة من الخدمات المتميزة للعاملين والمواطنين ومنها الخدمات الطبية، والاستعداد الدائم لتلبية احتياجات المستشفى ومواصلة تقديم خدماتها بكفاءة عالية.