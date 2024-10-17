السفير الأذربيجاني لدى مصر: ننتظر مشاركة 50 دولة في مؤتمر المناخ 29

قال السفير الأذربيجاني لدى مصر، إلخان بولوخوف، إن أذربيجان تشهد حدثًا، هو الأكبر في تاريخها، بتنظيم مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة، اليوم، بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "مصر وأذربيجان.. مساعي تعزيز لعلاقات التعاون.. وقمة المناخ القادمة"، لمناقشة أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف:" ننتظر مشاركة أكثر من 50 دولة، وأكثر من 10 آلاف شخص".

وتابع:" كما سيتم توجيه دعوة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والوزارء المصريين للمشاركة في المؤتمر".

وذكر أن أذربيجان تقوم حاليًا بدراسة ما قامت به مصر خلال تنظيمها مؤتمر المناخ 27، للاستفادة من استضافتها لهذا الحدث، معقبًا: "هذه الدراسة تدل على الأخوة والصداقة بين البلدين".

ولفت إلى أن أثناء زيارة الوفود المصرية خلال قمة المناخ سيتم توقيع اتفاقيات بين البلدين، مما يفتح الكثير من فرص العمل بينهما.