‎‏‎مادسن يضع برنامج خاص لرجال يد الأهلي لمواجهة الزمالك

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يبدأ الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة الزمالك المقرر إقامتها غدا في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

ويؤدي الفريق تدريبات بدنية في الجيم في تمام الساعة الثانية ظهرا، ويتوجه بعدها إلى صالة الوفاق لخوض المران الرئيسي في تمام الساعة السابعة مساء طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة ستيفان مادسن؛ استعدادا لمواجهة لنصف النهائي.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- احمد عادل- ياسر سيف- احمد خيري- سيف هاني- عبدالرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبدالرحمن حميد- عبدالرحمن طه- محمد إبراهيم.