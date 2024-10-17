المستشار الألماني: حصول إسرائيل على الأسلحة والمعدات العسكرية يمكنها من الدفاع عن نفسها

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، على أهمية حصول إسرائيل على الأسلحة والمعدات العسكرية.

وبحسب وكالة «أنسا» الإيطالية، قال شولتس في تصريحات صحفية، إن «حصول إسرائيل على الأسلحة والمعدات العسكرية جزء من قدرتها على الدفاع عن نفسها».

ورغم حرب الإبادة على غزة المتواصلة منذ أكثر من عام، زادت ألمانيا، التي تعد ثاني مصدر للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، مبيعاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية لتل أبيب في الأسابيع الأخيرة.

وفي كلمة أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن «الدفاع عن النفس يعني بالطبع تدمير الإرهابيين، وليس مهاجمتهم فقط»، زاعمة أن «حماس تختبئ في التجمعات المدنية والمدارس».

وتعقيبا على ذلك، قالت حماس عبر بيان، إن «هذا التصريح الوقح (من بيربوك) يُعد خرقا فاضحا وانتهاكا صريحا لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، واعترافا واضحا وصريحا بالمشاركة في دعم الاحتلال في عدوانه المتواصل».

وسبق أن نفت «حماس» مرارًا وتكرارًا المزاعم التي تروجها إسرائيل بشأن ارتكابها مجازر بمنشآت مدنية تؤوي النازحين، بذريعة ملاحقة عناصر من الحركة الفلسطينية.