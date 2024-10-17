الزمالك يعلن سداد مستحقات أتشمبونج

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أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سداد كافة المستحقات المتأخرة لصالح اللاعب الغاني بنجامين أتشمبونج، مشيرًا إلى إغلاق قضيته ضد الفريق الأبيض بشكل نهائي.

وسددت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، 172 ألف دولار وهي قيمة المستحقات المتأخرة لأتشمبونج، بعدما زاددت الغرامة من 115 ألف دولار بسبب غرامة التأخير.

وكتب أدهم عبر حسابه على منصة «إكس»: « - الحمد لله - قام النادي بسداد كامل مستحقات للاعب بنجامين أتشمبونج.. وتم إغلاق ملف القضية بالكامل».

وأتم: «عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. عاش الزمالك بطل أبطال إفريقيا».