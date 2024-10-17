السماح لأربعة مهاجرين بدخول إيطاليا قادمين من مركز لجوء في ألبانيا

قالت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، إنه تم السماح لبعض المهاجرين الأوائل الذين وصلوا إلى مركز النظر في طلبات اللجوء الإيطالي الخارجي في ألبانيا بالمواصلة إلى إيطاليا.

وقررت السلطات، بعد تقييم مبدئي، أنه سوف يتم السماح لأربعة من الـ16 رجلا من مصر وبنجلاديش بدخول إيطاليا، حيث سيتم النظر في طلبات لجوئهم، وسوف يظل الـ12 الأخرين في مركز النظر في طلبات اللجوء .

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إن اثنين من الرجال قاصرين وهو ما برر دخولهما، بينما جرى منح الرجلين الآخرين حق الدخول؛ لأنهما اشتكيا من مشاكل صحية خطيرة.

وأضافت وكالة أنسا، أنه بعد ساعات قليلة من وصولهم، اعتلى الرجال الأربعة مجددا سفينة البحرية الإيطالية التي كانت نقلتهم من ليبيا إلى ألبانيا للتوجه إلى إيطاليا.

يشار إلى أن إيطاليا هو أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقيم مراكز للاجئين خارج التكتل.

وبموجب النظام الجديد، سوف يتم إحضار اللاجئين المتجهين إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط إلى ميناء شينجين الألباني من أجل فحص مبدئي قبل نقلهم إلى داخل البلد إلى المخيم الرئيسي في جادير بالقريبة.

وسوف يُسمح لهؤلاء الذين يحق لهم اللجوء بمواصلة الرحلة إلى إيطاليا، بينما من يمنعون فسوف يُرحلون إلى موطنهم الأصلي.