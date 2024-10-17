أمين عام الناتو الجديد يستضيف وزراء الدفاع للمرة الأولى

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يتواجد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل؛ من أجل اجتماع يستمر يومين يبدأ اليوم الخميس، ويركز على الحرب في أوكرانيا، وخطط الدفاع المستقبلية للحلف، وإنتاج صناعة الدفاع.

وسوف يرأس أمين عام الناتو الجديد مارك روته، اجتماع وزراء الدفاع للمرة الأولى بعدما تولى المنصب.

ومن المقرر حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف.

ويلتقي الحلف العسكري الغربي، في مقر الناتو بعدما كشف الرئيس الأوكراني عن خطة النصر المنتظرة بشدة؛ لإنهاء الحرب مع روسيا.

ومن المقرر أن يُطلع أوميروف وزراء دفاع الناتو على خطط أوكرانيا للدفاع ضد الهجمات الروسية في الشتاء المقبل.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزب بوريل أيضا.

وسوف يعرض القائد الأعلى للناتو كريستوفر كافولي أمام الوزراء، خططه الجديدة من أجل الدفاع المستقبلي للحلف المؤلف من 32 عضوا.

وسينضم لوزراء دفاع الناتو نظرائهم من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا للمرة الأولى.

وقال روته، إن خطط الناتو سوف تناقش التوافق المتنامي للجهات الاستبدادية مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.