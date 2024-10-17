الصين ترفع تمويل مشروعات الإسكان المؤهلة إلى 560 مليار دولار

قال مسئولون صينيون إن الحكومة تعتزم زيادة التمويلات المتاحة لمشروعات الإسكان المدرجة على "القائمة البيضاء" التي تضم المشروعات المؤهلة للحصول على هذا التمويل إلى 4 تريليونات يوان (562 مليار دولار) في أحدث تحرك من جانب بكين لإنعاش قطاع العقارات المتعثر.

وقال وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونج خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في بكين إنه سيتم أيضا اتخاذ إجراءات لإعادة تطوير مليون قرية حضرية في مختلف أنحاء الصين.

وتضاعف الحكومة الصينية جهودها خلال الأسابيع الأخيرة لاستعادة استقرار السوق العقارية بعد التراجع الذي تعرضت له نتيجة الحملة على التوسع المفرط في الاقتراض بالقطاع.

وأعلنت السلطات الصينية يوم السبت الماضي اعتزامها السماح للحكومات المحلية باستخدام أموال الحصص غير المخصصة من السندات الحكومية ورفع سقف الدين للمساعدة في إنعاش سوق العقارات.

وفي أواخر سبتمبر الماضي تم خفض سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري المستحقة على الأفراد بنحو نصف نقطة مئوية في المتوسط، في حين تم خفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة المطلوب سدادها لشراء المسكن الثاني من 25% إلى 15% من قيمة المسكن.

وفي يناير أعلن المسؤولون الصينيون قائمة بالمشروعات السكنية المؤهلة للحصول على التمويل فيما عرفت باسم القائمة البيضاء. ووصلت قروض هذه المشروعات إلى 23ر2 تريليون يوان (313 مليار دولار) حتى أمس، بحسب شياو يوانشي نائب مدير الإدارة الوطنية للتنظيم المالي.