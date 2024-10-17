 «ليس ماديًا».. محمد شريف يكشف سبب رحيله عن الأهلي - بوابة الشروق
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«ليس ماديًا».. محمد شريف يكشف سبب رحيله عن الأهلي

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 1:53 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 1:53 م

أكد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، رغبته في مواصلة تقديم أفضل أداء ممكن خلال الفترة المقبلة داخل دوري روشن للمحترفين.

وأشار صاحب الـ 28 عاما إلى عدم حسم خطوته المقبلة مفضلًا تأجيل الحديث عن العروض المحتملة لبداية العام المقبل.

وواصل المهاجم حديثه خلال ظهور تلفزيوني: «رحيلي من الأهلي ليس بسبب الأمور المالية ولكن لرغبتي في المشاركة بصورة أكبر، ولم يحدث تواصل من الأهلي خلال الفترة الماضية».

واستمر: «يمكنني التوقيع لأي ناد في يناير المقبل بسبب انتهاء تعاقدي بنهاية الموسم الجاري، لا أعلم ما سيحدث خلال الفترة المقبلة وأحترم المكان المتواجد فيه حتى النهاية».

واختتم محمد شريف حديثه بالتأكيد على ترحيبه بالعودة إلى صفوف الأهلي حال رغبة إدارة المارد الأحمر في ضمه.


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