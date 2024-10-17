أستراليا تزود أوكرانيا بـ49 دبابة أبرامز

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس اليوم الخميس أن استراليا سوف تزود أوكرانيا بـ 49 من دباباتها من طراز ام 1 ايه 1 القديمة ، بعد شهور من طلب كييف الحصول على ما يزيد عن حاجة ملبورن.

وقال مارليس إن الحكومة الاسترالية سوف تزود أوكرانيا بمعظم دبابات ام 1 ايه 1 أمريكية الصنع، التي تقدر قيمتها بـ 245 مليون دولار استرالي (163 مليون دولار). وأضاف أن استراليا سوف تحصل على اسطول من 75 دبابة ام 1 ايه 2 من الجيل الجديد بدلا من الدبابات القديمة.

وكان مارليس قد قال في فبراير الماضي أن تزويد أوكرانيا بالدبابات بعد التخلي عنها ليس مطروحا على أجندة الحكومة، ولكنه قال اليوم الخميس إنه لا يعتبر ما ستمنحه استراليا لأوكرانيا يعني تراجعا عن موقف حكومته السابق.