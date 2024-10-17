مكتب ديوان المحاسبة في لبنان يتلقى تحذيرا من التعرض لاعتداء إسرائيلي

قال رئيس مكتب ديوان المحاسبة في لبنان القاضي محمد بدران، إن «الديوان تلقى اليوم الخميس، اتصالًا عبر خطه الأرضي يحذر من إمكانية تعرضه لاعتداء إسرائيلي».

وأضاف في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن «الاتصال وضع في عهدة الأجهزة الأمنية اللبنانية؛ للتأكد من مدى صحته، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حال صدوره عن أشخاص بهدف إشاعة البلبلة».

وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي، أوامر إخلاء جديدة لمناطق في سهل البقاع بجنوب لبنان، زاعماً قرب تلك المناطق من منشآت تابعة لـ«حزب الله».

وأشار الجيش الإسرائيلي، حسبما ورد في بيان، إلى أنه نفذ غارة جوية على منطقة بنت جبيل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما أعلن استهداف نحو 150 موقعاً في لبنان.