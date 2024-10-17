تونس تسعى لاستعادة 12 ألف قطعة أثرية من جامعة جورجيا الأمريكية

قالت السلطات في تونس، اليوم الخميس، إنها تسعى إلى استعادة قرابة 12 ألف قطعة أثرية من جامعة جورجيا الأمريكية، وجامعات أوروبية، بعد أكثر من أربعين عاما من تسليمها ضمن مشروع بحثي يتعلق بمدينة قرطاج الأثرية.

وأوضح المعهد الوطني للتراث في تونس أن القطع الأثرية تم تسليمها خلال الفترة بين عامي 1980 و1997 ضمن مشروع مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) من أجل إنقاذ الموقع الأثري بقرطاج.

ونشر المعهد رسالة كان توجه بها إلى جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إنه سيتخذ نفس الإجراءات مع باقي المؤسسات البحثية الأجنبية.

وتحتفظ جامعة جورجيا الأمريكية وحدها بـ11 ألف و795 قطعة أثرية، من بينها 3460 قطعة نقدية، حسبما أفاد المعهد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أعوام قليلة من استعادة تونس للعشرات من القطع الأثرية المهمة من إيطاليا، والمتصلة أيضا بقرطاج ومن بينها درع تقول تونس إنه يعود إلى القائد العسكري القرطاجي الشهير حنبعل.