 مدرب آينتراخت: أثق في قدرة مرموش على مواصلة مستواه المبهر - بوابة الشروق
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مدرب آينتراخت: أثق في قدرة مرموش على مواصلة مستواه المبهر

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 9:23 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 9:23 م

أبدى دينو توبمولر، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ثقة كبيرة في قدرة قدرة عمر مرموش، نجم الفريق، على مواصلة التألق هذا الموسم.

آينتراخت فرانكفورت يستعد لمواجهة باير ليفركوزن، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

ويقدم عمر مرموش مستوى مميزًا للغاية مع الفريق في الموسم الجاري، ويحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط.

وقال دينو توبمولر في مؤتمر صحفي اليوم، الخميس: «عمر مرموش سيصل خلال ساعات، دعونا نرى كيف ستكون حالته البدنية حين يعود.. نحن واثقون من قدرته على مواصلة مستواه المبهر».

وفاز مرموش في وقت سابق من اليوم، الخميس، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الألماني.


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