استخراج سائق وأتوبيس من ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من استخراج السائق ورفع الأتوبيس غير المحمل بالركاب الذي سقط بترعة الشرقاوية حوض العمدة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس "منطي - أحمد حلمي" غير محمل بالركاب بترعة الشرقاوية حوض العمدة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن الأتوبيس غير محمل بالركاب.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها وتم إنقاذ السائق ورفع الأتوبيس، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.