ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة جباليا إلى 28 شهيدا و160 جريحا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال الوحشية بمدرسة «أبو حسين» للنازحين في جباليا، إلى 28 شهيداً وأكثر من 160 إصابة.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، أن «جيش الاحتلال كان على علم بأن مدرسة (أبو حسين) تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء، الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية».

وقال إن «هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 192 مركزاً للنزوح والإيواء، وتضم هذه المراكز مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أن «هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع انهيار الواقع الصحي في محافظة شمال غزة، والتي يقطنها حالياً قرابة 400,000 إنسان، وحيث أن الاحتلال هدد المستشفيات وطالبها بالإخلاء لإيقاع أكبر قدر ممكن من القتل والإبادة الجماعية».

وأدان ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المذبحة الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء، مطالبًا كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسئولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية، ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال؛ لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.



