مجلس الشيوخ الكيني يؤجل جلسة عزل نائب الرئيس بعد تعرضه لوعكة صحية

علّق مجلس الشيوخ في كينيا جلسة استماع حول عزل نائب الرئيس لفترة وجيزة، اليوم الخميس، بعد نقله إلى المستشفى بسبب مرض، وفقا لمحاميه.

ودفع نائب الرئيس، ريجاثي جاتشاجوا، ببراءته يوم الأربعاء من 11 تهمة متعلقة بعزله، وكان من المتوقع استجوابه من قبل محامي البرلمان بعد الظهر. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على اقتراح الإقالة مساء الخميس.

ويواجه جاتشاجوا اتهامات تشمل الفساد والتحريض على الانقسامات العرقية ودعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدت اقتحام المتظاهرين للبرلمان. وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها نائب رئيس في كينيا إجراءات عزل وهو لا يزال في منصبه.

وقال محاميه بول مويني إن الأطباء أخبروه بأن نائب الرئيس يعاني من "آلام شديدة في الصدر" ويحتاج إلى "راحة تامة".