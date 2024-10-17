انتخاب برلمان جديد لإقليم كردستان العراق الأحد المقبل

يتوجه مليونيان و899 ألفا و578 ناخبا كرديا في مدن إقليم كردستان العراق يوم الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 100 نائب في الدورة السادسة لبرلمان الإقليم للسنوات الأربع المقبلة.

وقال أيسر ياسين الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لإنتخابات إقليم كردستان ، في تصريح صحفي، إن المفوضية العليا للانتخابات في العراق أنجزت جميع الأمور الفنية اللوجستية حيث سيتم يوم غد الجمعة إجراء عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية في محافظات إقليم كردستان إضافة إلى بغداد ونينوى وواسط وصلاح الدين وديالى والأنبار وكركوك فيما سيتم التصويت العام يوم الأحد المقبل.

وتفتح المحطات الانتخابية البالغ عددها سبعة آلاف و 67 محطة أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت العام لانتخاب 100نائب من بين 1191 متنافسا موزعين بواقع 823 رجلا و368 امرأة.

وبحسب لوائح الدورة الجديدة لإنتخابات إقليم كردستان ، فإن نتائج الدورة السادسة لنتائج انتخابات البرلمان الجديد ستوزع على مدن الإقليم الأربع بواقع 34 مقعدا لمحافظة أربيل و38 مقعدا لمحافظة السليمانية و25 مقعدا لمحافظة دهوك وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة في برلمان يضم 100 نائب كردي بينهم ثلاثة من المسيحيين واثنان من التركمان.

وسجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 545 مراقبا دوليا و862 محليا و5070 وكيلا للأحزاب لمراقبة سير عملية الاقتراع في المحطات والمراكز الانتخابية.

وشهدت مدن إقليم كردستان حملات دعائية كبيرة شاركت فيها قيادات الأحزاب الكردية والمرشحين للتعريف ببرامجهم الانتخابية ورسم صورة للدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان في ظل حالة التنافس الكبيرة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني والإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني إضافة إلى الأحزاب الأخرى الطامحة للتنافس على مقاعد البرلمان.