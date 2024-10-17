دبي: فتح باب الترشح لجوائز الإعلام العربي بفئات جديدة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، عن فتح باب الترشُّح للجائزة ضمن دورتها الـ24 بدءا من اليوم الخميس وحتى 19 يناير المقبل.

وقال بيان للنادي: "تهدف الجائزة لتحفيز الإبداع ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وتطوير الكوادر العاملة في هذا القطاع مهنياً وتقنياً، والارتقاء بنوعية المنتج الإعلامي".

وكشفت الأمانة العامة للجائزة عن استحداث فئات جديدة وتطوير بعض الشروط والمعايير، بالإضافة إلى دمج بعض التخصصات بهدف إعادة تعريف مستقبل قطاع الإعلام في المنطقة العربية عبر مواكبة أحدث الحلول والمتغيرات الإعلامية.

وقال جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي إن "الجائزة بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن تحرص على تطوير العمل الإعلامي وتقديم المبادرات التي تنسجم مع رؤية راعي الجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونهج دبي في مواكبة التطورات التي يشهدها العالم عموماً وقطاع الإعلام على وجه الخصوص".

وشمل التحديث الجديد إلغاء فئة الصحافة الاستقصائية وإضافة فئة "جائزة التحقيقات الصحافية" لتشمل مختلف الفنون الصحافية التي يعمل بها الصحفيون العرب، وستُمنح هذه الجائزة لأفضل تحقيق صحفي يتناول موضوعات تعنى بالرأي العام بهدف نشر الوعي سواء كانت تحقيقات إنسانية أو رياضية أو ثقافية أو اجتماعية أو غيرها، مع مراعاة أهمية الموضوع وعمق العرض والتناول، ونوعية الموضوع ومدى ارتباطه بالمجتمع وتأثيره فيه، بالإضافة إلى الجهد المبذول في إعداد التحقيق وتوثيق المعلومات من مصادرها الأصيلة، والموضوعية في الطرح وعرض كافة الآراء والابتعاد عن الآراء الذاتية للصحفي.

كما شمل التحديث تعديل وصف فئة "الصحافة الاقتصادية" بحيث تُمنح الجائزة لأفضل تحليل أو تحقيق اقتصادي، يتناول مواضيع اقتصادية محلية وعالمية، تسهم في نشر الوعي والمعرفة الاقتصادية، مع مرعاة أهمية الموضوع والجهد البحثي ومدى عرض الحقائق والأرقام المحدّثة وشمولية المضمون وعمق التحليل.

كما تم تعديل وصف "الصحافة السياسية" بحيث تُمنح الجائزة لأفضل تحليل أو تحقيق سياسي، يتناول قضية راهنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع السائدة في المنطقة العربية، تسهم في نشر الوعي والمعرفة السياسية، مع مراعاة أهمية الموضوع ومدى ارتباطه بالأوضاع الراهنة في المنطقة العربية أو العالم، والجهد التحليلي والتوثيقي والثراء المعلوماتي، والموضوعية في الطرح وعرض كافة الآراء والابتعاد عن الآراء الذاتية للصحافي، وأسلوب العرض والتناول وعمق الفكرة.