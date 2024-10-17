البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة الجيش في العراق

وافق البرلمان الألماني، اليوم الخميس، على تمديد التفويض الخاص بمهمة الجيش الألماني للإسهام في تحقيق الاستقرار بالعراق لمدة 15 شهرًا إضافية.

وصوت لصالح التمديد غالبية كبيرة تضم 539 نائبًا من النواب الحاضرين، فيما صوت 93 نائبا ضد التمديد، وامتنع نائبان عن التصويت، وذلك حسبما أعلنت رئاسة البرلمان بعد أخذ التصويت بالاسم.

ويدعم الجيش الألماني العراق في مجالات تشمل تدريب الجنود، ومن ثم الإسهام في مكافحة عودة تنظيم داعش من جديد.

وبهذا، يمكن للحكومة الألمانية أن تستمر في إرسال ما يصل إلى 500 جندي من الجيش إلى العراق. ويستمر التفويض الجديد حتى 31 يناير 2026، مما يوفر للمهمة فترة إضافية مدتها أربعة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية في ألمانيا المقرر إجراؤها في أواخر سبتمبر 2025.

ويشارك الجنود الألمان في مهمة "إن إم آي" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التدريبية في العراق، وكذلك في عملية "العزم الصلب".

وكان تنظيم داعش سيطر على مدار سنوات على مساحات واسعة في العراق وفي سوريا المجاورة، ورغم أن التنظيم فقد سيطرته حاليا، لكن لا تزال هناك خلايا تابعة للتنظيم نشطة في كلا البلدين. وتقود الولايات المتحدة تحالفًا عسكريًا في المنطقة لمحاربة التنظيم.

وتخطط الولايات المتحدة لإعادة تنظيم وجودها العسكري في العراق. وكان مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الأمريكية أعلنوا مؤخرًا عن "عملية انتقالية" على مرحلتين، للتحول من التحالف العسكري الدولي الحالي في العراق إلى شراكة أمنية ثنائية.