مدير إدارة المنيا التعليمية ينتصر لشكوى المعلمة من ذوي الهمم: «كل اللي تحبه هيتعملها»

أعلن الدكتور بهاء حسن مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أنه رصد شكوى من معلمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقول بإنها تتعرض للتنمر من بعض القيادات، مما أصابها بالاكتئاب، والغياب عن العمل عدة أيام، مشددا على أنه قرر على الفور حل مشكلتها بعيدا عن الروتين؛ انتصارا للإنسانية.

وأضاف حسن، لـ"الشروق"، أنه فحص شكوى المعلمة، وتلخصت في طلبها أن يكون فصل تدريسها بالدور الأرضي، وأن مدرستها كفر المنصورة الإعدادية بنات بالدورين الرابع والخامس، ونظرا لإصابتها بشلل أطفال، ولا تستطيع الصعود للسلم، فقد تقرر النزول بالفصل الذي تقوم بالتدريس له بالدور الأرضي؛ حفاظا على مشاعرها، وعدم تعرضها للتعب.

وأكد مدير عام إدارة المنيا التعليمية: "هناك أقاويل انتشرت في هذا الموضوع لا تخرج منه، فالزميلة لها ظروف خاصة، ونحقق رغبتها على أية وضع".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبخاصة صفحات المعلمين قد تداولت شكوى المعلمة، التي أكدت أنه تم طردها من فصلها، وتم تحويل الفصل استراحة لتناول الشاي والقهوة لزملائها بالمدرسة الثانية "كفر المنصورة الثانوية العامة"، مما أصابها بالاكتئاب، وفضلت الغياب عن العمل، وسجلت اعتراضها على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وحذرت الصفحات من تكرار مأساة مدير التعليم الإعدادي في ديرمواس منذ شهر تقريبا، والذي مات عقب تعرضه للتنمر من قبل مدير عام الإدارة، الذي قرر محافظ المنيا اللواء عماد كدواني، إقالته من منصبه وإحالته للتحقيق.