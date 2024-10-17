رئيس اللجنة النقابية للمصوغات يوضح أفضل طرق الاستثمار في الفضة

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن الفضة ترتفع أسعارها بزيادة أسعار الذهب، وقد بلغت نسبة الزيادة 32%، مقارنة بالذهب الذي وصلت نسبة زيادته إلى 15%، لافتا أنها معدن نفيس، ويُستخدم 50% منها في الصناعات، وتدخل في صناعة الألواح الشمسية، مضيفا أن تطور الصناعة يساهم في زيادة استهلاكها، وبالتالي سترتفع أسعارها في الفترة القادمة.

وأضاف ميشيل، خلال مقابلته في برنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة ETC، أن مشغولات الفضة تُستخدم للزينة فقط، لأنها تفقد قيمتها عند بيعها، في حين أن السبائك تحفظ قيمة المال وتُعتبر استثمارًا جيدًا، مشيرا إلى أن بعض الأذواق تفضل الفضة على الذهب.

وأوضح ميشيل أن الاستثمار الأفضل هو توزيع الأموال بين الذهب والفضة، وهو ما يفعله رجال الأعمال الذين يفضلون الاستثمار في المعدنين معًا.