السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 2275 جنايات ثالث العاشر من رمضان لسنة 2024، بمعاقبة تاجر خضروات وفاكهة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بنطاق قسم ثالث العاشر من رمضان..

تبين من أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه على النحو المبين في التحقيق.