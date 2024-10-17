الخارجية الإسرائيلية والكنيست يعلنان اغتيال يحيى السنوار

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إنهم اغتالوا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار.

وقال كاتس: "القضاء على السنوار يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف: "قتل السنوار يحدث تغييرا يؤدي إلى واقع جديد في غزة من دون حماس ومن دون سيطرة إيرانية".

من جهته، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إن رئيس حماس يحيى السنوار قد قتل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مسئولين إسرائيليين تأكيدهم اغتيال السنوار.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أن "جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) يحيى السنوار قد تم القضاء عليه".

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه لم يكن مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار رهائن إسرائيليين لحظة مقتله.

هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه من المتوقع معرفة نتيجة اختبار الحمض النووي للسنوار خلال 4 ساعات.