رئيس المجلس العسكري في مالي يعين نفسه في أعلى رتبة في الجيش

قام رئيس المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في مالي في عام 2020 بترقية نفسه الأربعاء إلى رتبة جنرال في الجيش مع لقب خاص هو: الكولونيل أسيمي جويتا من الجيش البري، وهو أعلى تمييز عسكري لا يحمله سوى اثنين من الرؤساء السابقين في تاريخ البلاد.

وتُعد هذه الخطوة من جويتا علامة على عدم نيته التخلي عن السلطة للمدنيين في هذا البلد الحبيس الواقع في غرب أفريقيا.

وتم الإعلان عن ذلك من قبل مجلس الوزراء، الذي نشر بيانا على موقع الأمانة العامة لحكومة مالي. كما تمت ترقية خمسة آخرين برتبة كولونيل من ذوي النفوذ الكبير في المجلس العسكري المالي "استثنائيا" إلى رتبة جنرال من أربعة نجوم.



وقال رضا لياموري، زميل أول في مركز السياسات للجنوب الجديد في المغرب: "هذا مؤشر آخر على أن قادة المجلس العسكري سيواصلون وضع أنفسهم كالحكام الوحيدين، وليس لديهم أي نية لإجراء انتقال ديمقراطي إلى الحكم المدني في أي وقت قريب".

ولم يتم تحديد موعد بعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في مالي.