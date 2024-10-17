قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «إعادة المحتجزين لدى حماس تعتبر فرصة سانحة لتحقيق كل الأهداف وتقرب من نهاية الحرب في غزة وبيروت والمنطقة بأكملها التي أصبحت بها تواترات»، مضيفا: «من يمس بالمختطفين سوف نقتله ونحاسبه بكل حسم».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: «أنا موجود أمامكم اليوم لأبلغكم أن يحيى السنوار تمت تصفيته، من نفذ المذبحة الأكبر في تاريخنا منذ الكارثة (الهولوكوست)، وقتل الآلاف من الإسرائيليين تم تصفيته واليوم أغلقنا الحساب معه».

وتابع: «أقول إن لدينا فرصة مهمة جدًا في حال وقف محور الشر، وخلق مستقبل جديد للاستقرار والتطور في المنطقة؛ يمكننا أن نزيل كل هذا الشر».

وواصل: «لقد استمرت هذه الحرب بشكل غاشم في المنطقة التي اختبأ بها السنوار.. وأعبر عن تقديري لمقاتلي الجيش والشاباك على كل ما بذلوه من جهود كبيرة.. اليوم أثبتنا للعالم انتصار الخير على الشر.. ولكن الحرب في حقيقتها لم تنته».

واختتم «هناك أثمان باهظة تدفع، نريد أن نعبر عن كل هذا الحزن والأسى لما يحدث من هذا الدمار والتضحيات الكبيرة.. وعزائي للعائلات فمثل الأيام الفائتة تقربنا من النصر، وكما ذكر في التاريخ سنلاحق أعداءنا حتى النهاية، كما قال الملك داوود سأقضي على أعدائي ولا أعود حتى أنتصر، ونحن في حرب من أجل كرامتنا ونواجه الكثير من التحديات»، وفق قوله.