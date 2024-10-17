مدير ترميم المتحف المصري الكبير: عرض قطع أثرية تعود لـ 700 ألف سنة وسط إقبال جماهيري كبير

قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن التشغيل التجريبي لبعض أجزاء المتحف بدأ بمنطقة المسلة المعلقة والدرج العظيم منذ عام ونصف، مشير إلى إضافة جزء مهم جدًا للتشغيل التجريبي بالأمس؛ وهي قاعات العرض الرئيسية التي تبلغ مساحتها 18 ألف متر مربع.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» عبر شاشة «on e» مساء اليوم، أن قاعات العرض الـ 12 تبدأ من عصر ما قبل الأسرات والدولة القديمة حتى العصر الحديث، موضحا أنها تضم قطعا أثرية تعود إلى 700 ألف سنة أي لعام 2034 قبل الميلاد.

وذكر أن جميع القاعات مزودة بوسائل تكنولوجية حديثة للتحكم في درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة، مضيفا أن القاعات مفتوحة للجمهور منذ أمس وسط إقبال شديد جدا من الجمهور.

وكشف أنه سيتم عرض كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في قاعتيه بالمتحف، بما في ذلك بعض القطع الذهبية التي لم تعرض من قبل، بإجمالي أكثر من 5398 قطعة أثرية.

وأوضح أن المتحف المصري بالتحرير كان يعرض 2006 قطع فقط من هذه المجموعة، بالإضافة إلى 220 قطعة بمتحف الأقصر.

وأكد أن جميع قاعات المتحف أصبحت جاهزة، مضيفا أن الافتتاح الرسمي سيتم تحديده من قبل القيادة السياسية، بعد هدوء الظروف العالمية؛ للاحتفال بهذه المناسبة.