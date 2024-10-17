باكستان: اعتقال 250 شخصا بعد احتجاجات طلابية

اعتقلت الشرطة في إقليم البنجاب بوسط باكستان ما لا يقل عن 250 شخصا بعد احتجاجات نظمها الطلاب ضد مزاعم باغتصاب فتاة في حرم كلية في لاهور، وفقا لما قاله مسئولون اليوم الخميس.

وجرت الاعتقالات في مدينة روالبندي قرب العاصمة إسلام آباد بعد أن أضرم عدة مئات من الطلاب النار في فصل دراسي في حرم جامعي، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الشرطة محمد زفران.

وكان معظم المحتجزين من الطلاب الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الاغتصاب المزعوم الذي قالت الحكومة الإقليمية إنه لم يحدث.

واندلعت الاحتجاجات في الإقليم بعد انتشار مزاعم هذا الأسبوع بأن طالبة تعرضت للاغتصاب على يد حارس أمن في الحرم الجامعي بمدينة لاهور شرقي البلاد.

وقالت رئيسة وزراء البنجاب مريم نواز يوم الأربعاء إن التحقيق الذي أجرته الشرطة لم يتوصل إلى أي دليل على حادثة الاغتصاب المزعومة.

لكن الاتهامات استمرت في الانتشار بعد أن انضم ناشطون من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المحتجين.

ونفت نواز التقارير ووصفتها بأنها أخبار كاذبة على قناة "جيو نيوز" المحلية.

وتقوم الشرطة بحملات مداهمة في روالبندي لاعتقال المزيد من الطلاب بعد تحديد هوياتهم باستخدام لقطات كاميرات المراقبة.